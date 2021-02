Ponto facultativo de Carnaval é mantido em Dourados, mas festividades estão suspensas

O Centro de Dourados - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados, a 198 km de Campo Grande, manteve o ponto facultativo do feriado de Carnaval. A decisão segue o Governo do Estado, que vai manter o ponto nas repartições públicas nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021. No entanto, as festividades continuam suspensas na cidade.

Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. O Pronto Atendimento Médico funcionará das 6h à meia-noite, como já ocorre normalmente. No decreto assinado pelo prefeito, Alan Guedes, estabelece que, “em razão da emergência de saúde pública ocasionada pela Covid-19, entre os dias 12 e 17 de fevereiro, a suspensão das atividades que possam acarretar aglomeração de pessoas em espaços públicos ou privados de uso coletivo”. O toque de recolher continua das 22h às 5h.