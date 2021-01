Polícia Civil de MS pode entrar em lista prioritária de vacinação contra Covid-19

O sindicato se reuniu ontem (11) com o secretário de Saúde - (Foto: Divulgação)

Como forma de abster a categoria de mais casos confirmados, o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda, e o vice-presidente, Pablo Rodrigo Pael, se reuniram ontem (11) com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, para solicitar que os policiais civis sejam incluídos como prioridade no plano de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

Segundo Giancarlo Miranda, em razão da atuação policial, os agentes estão mais suscetíveis à contaminação do novo coronavírus. "O policial civil está na linha de frente e, portanto, mais exposto à contaminação, e nem sempre conta com as condições de trabalho adequadas diante do que é exigido pelas normas de saúde. Por isso, é de extrema importância que a categoria seja inserida no rol de prioridades do programa de imunização", afirma o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda.



Outra solicitação feita pelo Sinpol ao secretário de Saúde é a realização de testes para detecção do vírus de forma mais ágil aos policiais. "Isso é importante não apenas para a segurança dos policiais e seus familiares, mas para toda a sociedade, pois o policial está em contato direto com várias pessoas ao longo do dia, e com essa agilidade reduz os riscos de transmissão do vírus", explica o presidente.