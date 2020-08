Perto de 30 mil casos, Governo amplia testagem e pede apoio da população para conter a Covid

Ao mesmo tempo que a taxa de isolamento social mapeada no Estado apresentou nova queda ontem (5) com índice de 34,2% - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O diagnóstico precoce e o rastreamento dos casos confirmados figuram entre as principais medidas para conter o avanço do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Para isso, o Governo do Estado vem atuando não apenas para aumentar o número de leitos de UTI, mas também na ampliação da testagem e busca pela entrega do resultado em até 72 horas.

Epicentro da doença, a Capital terá sua capacidade de testagem ampliada para 258 exames diários. Além dos 108 que vinham sendo feitos no drive thru, a partir desta sexta-feira (7) serão mais 150 exames padrão ouro para diagnóstico da Covid, o RT-PCR, a mais no período noturno das 18h30 às 23h30. O anuncio foi feito pelo secretário de saúde, Geraldo Resende durante live nesta quinta-feira (6).

“A positividade dele é importantíssima para municiar os municípios para que possam fazem o monitoramento completo e o rastreamento dos contatos, para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão do vírus no estado”, destacou pedindo o apoio da população nas medidas restritivas. "Tudo isso poderá ser em vão se não houver a colaboração da população no chamado isolamento social".

Ao mesmo tempo que a taxa de isolamento social mapeada no Estado apresentou nova queda ontem (5) com índice de 34,2%, os números da Covid continuam crescendo exponencialmente. Boletim epidemiológico apresentado nesta quinta-feira (6) acrescentou mais 786 casos confirmados da doença aos dados oficiais, totalizando 29.101 infectados desde o início da pandemia.

Distribuição de casos confirmados por cidade

Nas últimas 24 horas a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou 16 óbitos, sendo seis em Campo Grande, quatro em Corumbá, e Costa Rica, Anastácio, Aquidauana, Ladário, Dourados e Caarapó confirmaram um óbito cada. Cinco deles com nada relatado, e os demais com fatores de risco e comorbidades.

Para consultar o detalhamento do boletim epidemiológico faça o download aqui . A lista de cidades com suas respectivas taxas de distanciamento social pode ser conferida aqui .