Pela primeira vez não há registro de óbito por Covid -19 na capital

Com total de 175.544 contaminados pelo novo coronavírus desde o início da Pandemia, o Estado registrou mais 431 exames positivos nas últimas 24 horas, de acordo com o Boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado – SES neste domingo (21).

As cinco cidades mais atingidas são Campo Grande com mais 131 novos casos; Dourados +74; Corumbá +48; Naviraí +38 e Três Lagoas + 14.

O número de óbitos diminuiu e pela primeira vez a capital não registrou nenhuma morte de paciente. As cidades que tiveram perdas foram Paranaíba (2), Três Lagoas, Sidrolândia, Corumbá, Aquidauana.

A ocupação de leitos nas cinco macrorregiões do MS continua alta. Dourados está com 97% de leitos ocupados; Campo Grande 76%; Corumbá 71% e Três Lagoas 60%.

Estão em isolamento domiciliar 6.943 pessoas e 164.889 pacientes estão recuperados. Boletim SES aqui