Parque das Nações Indígenas tem novo horário de funcionamento a partir de 14 de março

Parque das Nações Indígenas - (Foto: Divulgação)

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) informa a população de Campo Grande que a partir do dia 14 de março o Parque das Nações Indígenas terá novo horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 20h e aos sábados e domingos, das 6h às 16h.

A mudança atende à recomendação do Decreto nº 15.632, de 9 de março de 2021, que institui novas medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus (SARS-CoV-2) publicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.