Ministério da Saúde envia 300 mil agulhas e seringas à MS

Assim, o Estado reforça o quantitativo de insumos existentes em Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebeu do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (23), a segunda remessa com 300 mil agulhas e seringas para reforçar a Campanha de Imunização contra à Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Em janeiro, MS já havia recebido 269.800 agulhas e seringas, o que totaliza 569,800 mil em menos de 30 dias.

Os insumos para as campanhas sempre foram disponibilizados previamente para os estados pelo Governo Federal, mas, por precaução, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) está adquirindo os próprios insumos.

Assim, o Estado reforça o quantitativo de insumos existentes em Mato Grosso do Sul. Além disso, há dois processos para aquisição que estão em andamento. Um destinado exclusivo para a campanha de imunização contra a Covid-19, que chega a 3,5 milhões de agulhas e seringas.

No outro processo, a SES prepara a compra que vai atender outras campanhas de imunização e vacinação de rotina, no período de 2021 a 2022, onde processo possui a aquisição de 18.337.656 milhões agulhas e seringas.