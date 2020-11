País registra 279 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 162.015

Pelo segundo dia consecutivo, o Ministério não atualizou os dados por problemas técnicos na rede - (Foto: Arte sobre foto de Fusion Medical A.)

O Brasil registrou 279 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informou o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 162.015 o número de óbitos pela doença no País.

De ontem (5) para hoje (6), 18.862 novos registros da covid-19 foram feitos, elevando o total de casos para 5.631.181. Pelo segundo dia consecutivo, o Ministério não atualizou os dados relativos ao número de doentes recuperados e em acompanhamento, nem o número de mortes ainda em investigação. O motivo são problemas técnicos na rede do Ministério da Saúde.

"O Ministério da Saúde informa que, nesta sexta-feira (6), identificou incidente em páginas web, o que desconfigurou layouts. A questão está sendo tratada pela equipe do DataSUS, e as páginas estão sendo restabelecidas. Não foram afetados os dados nem os servidores da pasta, que estão preservados pelas medidas de segurança adotadas.

O Ministério da Saúde está revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de Informação do SUS, o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde durante o fim de semana, com previsão de término até o próximo domingo (08/11)", diz nota divulgada pela Pasta. (Equipe AE)