País espera 3 milhões de doses de vacina chinesa

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda, 28, que o país receberá até esta quarta, 30, o primeiro lote da vacina da chinesa Sinovac. O cronograma da Turquia sofreu um pequeno atraso. O governo acertou a compra de 50 milhões de doses da Coronavac e esperava a entrega de 3 milhões de doses. O país também deve comprar 4,5 milhões de doses da vacina desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer, com a opção de obter mais 30 milhões de doses. O país tem 82 milhões de habitantes.

