Pai do vereador Papy morre após complicações da Covid-19

Edilson era pastor da igreja El Shaddai Comunidade Cristã - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O pastor e presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, 61, faleceu na manhã de hoje (19), após complicações da Covid-19.

Edilson era pai do vereador Papy (Solidariedade), que também foi contaminado, mas já se recuperou. O pastor estava internado no Centro Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Regional de Campo Grande com quadro grave de coronavírus. Diariamente fieis faziam correntes de orações em frente ao hospital, que acreditavam na recuperação de Edilson.

O pastor Edilson Vicente e o vereador Papy - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha (PSDB), em nome de todos os parlamentares e funcionários, manifestou condolências à família e amigos. Além do vereador Papy, Edilson deixa três filhas (Fernanda, Juliana e Dilseany) e esposa, a apóstola Luciene Lima.

O perfil oficial da El Shaddai nas redes sociais confirmou o óbito:

"Nesta manhã o amado apóstolo Edilson Vicente da Silva, presidente da Igreja El Shaddai de Campo Grande e líder da Visão Celular do Modelo dos 12 em MS partiu para a glória.



Nosso apóstolo foi um homem precioso para Deus, que dedicou sua vida ao Senhor desde que foi chamado ao ministério ainda criança.



Ele foi recolhido para estar com o Senhor, mas os seus feitos e a sua influência permanecerão vivos ecoando na vida de milhares de discípulos, líderes, pastores e apóstolos que tiveram a imensa alegria de fazer parte de sua história.



Nós seremos eternamente gratos por termos tido a oportunidade de descansar em baixo da sombra tão maravilhosa que nosso apóstolo proporcionou para nós. Neste sonho chamado Igreja El Shaddai famílias são restauradas, milagres acontecem e o nome de Jesus é exaltado. Obrigado Apóstolo Edilson!"

Edilson era pastor e presidente da El Shaddai - (Foto: Reprodução/Google Street)

Por meio das redes o vereador Papy publicou a passagem biblica de Salmos 37:5: "Entregue o seu caminho ao Senhor; e Ele tudo fará".