Pacientes acima de 60 anos e com comorbidades graves em MS vão integrar grupo prioritário de vacinação

O secretário Geraldo Resende - (Foto: Reprodução)

Pessoas acima de 60 anos com problemas renais crônicas, doenças cardíacas e oncologicas, serão incorporados na lista de grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A confirmação veio do secretário de Saúde, Geraldo Resende na manhã desta quarta-feira (17).

"Aqueles que têm acima de 60 anos terão a oportunidade serem imunizados. A medida é uma forma de evitar perder mais vidas. Esses pacientes com doenças graves, estão listados na nossa resolução a ser publicada no Diário Oficial. Incorporamos também os portadores de síndrome de down acima de 80 anos. Mesmo que o Ministério indique a vacinação nesses grupos seja um pouco depois, MS vai realizar isso antes para preservar vidas", explica Resende. A resolução deve ser publicada entre hoje e amanhã (18) no Diário Oficial do Estado.

Se tratando de leitos, o secretário confirmou que 21 pacientes estão entubados recebendo tratamento improvisado na ala vermelha do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. "Além desses números, temos sete pacientes intubados nas UPAs da Capital e mais 10 recebendo o oxigênio através de máscaras. Nós não temos equipamentos suficientes, todos os hospitais privados nos remeteram uma carta, reforçando que todos estão com 100% de taxa de ocupação", destaca.

Nas últimas 24h foram registradas 42 novos mortos, e mais 1.400 novos casos de infectados pelo coronavírus de ontem pra hoje. Se somados desde o início da pandemia, já contabilizamos 3.709 mortes. Dos 42 óbitos registrados, 14 são da Capital. Corumbá registrou quatro óbitos. Naviraí, Dourados registraram três óbitos cada. Costa Rica, Paranaíba e Novo Horizonte dois óbitos cada. Já os municípios de Sidrolândia, Chapadão do Sul, Aquidauana, Ladário, Rio Verde, Maracaju, Angélica, Três Lagoas, Cassilândia, Ponta Porã, Água Clara e Itaquiraí registraram um óbito cada.

O boletim ainda revelou que já somamos 197.541 pessoas infectadas. Os casos novos são 1.447, outros 1.399 ainda estão em análise no Lacen, e 7.716 aguardam encerramento nos municípios. A nossa média móvel também subiu assustadoramente, e hoje é de 1.021 casos ao dia.