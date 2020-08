Operando no limite, maior parte dos leitos em Campo Grande é ocupada por vitimas de covid-19

A macrorregião de Campo Grande já tem 94% dos leitos hospitalares ocupados - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A macrorregião de Campo Grande já tem 94% dos leitos hospitalares ocupados, e a maior parte dos pacientes estão com covid-19.

Segundo dados do boletim epidemiológico, divulgado nessa quinta-feira (6),44% dos ocupantes de leitos de UTI estão com infectados com o coronavírus, 43% têm outras doenças e 7% são suspeita de covid-19.

Em live feita no inicio desta tarde, o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende informou que até a próxima segunda-feira (10), dez novos leitos devem ser abertos na Capital. “Encaminhamos ainda ontem (5) para o Hospital do Pênfigo todos os equipamentos necessários para esses leitos de UTI”, informou.

Aumento na testagem

Segundo Geraldo, o Estado deve aumentar a capacidade de teste para covid-19. Até então eram realizados 108 exames por dia no drive-trhu, a partir de amanha esse número sobe para 258, ou seja, um aumento de 150 testes.

“Faremos todo esforço para entregar os resultados em até 72 horas paras os municípios” completou.