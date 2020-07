Onyx é diagnosticado com covid-19 e diz que está usando cloroquina e ivermectina

Onyx Lorenzoni é mais um representante dos três Poderes diagnosticados com covid-19 - (Foto: Reprodução)

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. O ministro publicou o exame que detectou a infecção em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 20, e afirmou que está seguindo um protocolo de tratamento com ivermectina, azitromicina e cloroquina.

"Quinta à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. 6a passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o covid foi detectado. Desde 6a estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu o ministro.

Com a confirmação, Onyx é mais um representante dos três Poderes diagnosticados com covid-19. Um levantamento feito pelo Estadão no dia 8 de julho mostrou que, até aquela data, quase 30% dos governadores do País foram contaminados com a doença, além de prefeitos, parlamentares e ministros de Estado. O número aumentou, uma vez que o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) testou positivo no dia 15.

Entre os ministros de Bolsonaro, já testaram positivo Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Ambos foram infectados na comitiva de Bolsonaro aos Estados Unidos, em março deste ano.

Com direito a jantar no sul da Flórida na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a viagem deixou mais de 20 pessoas infectadas, incluindo o secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, com quem Bolsonaro teve contato.