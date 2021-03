OMS/Ryan: seria prematuro dizer que acabaremos com covid-19 até o fim deste ano

Mike Ryan, diretor executivo da OMS - Foto: Salvatore di Nolfi/EFE

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mike Ryan afirmou nesta segunda-feira, 1º, que seria "muito prematuro e não realista" acreditar que a covid-19 pode ser encerrada até o fim deste ano. Segundo ele, a prioridade da entidade agora é reduzir as hospitalizações e ampliar o máximo possível a vacinação.

Durante entrevista coletiva da entidade, Ryan apontou que os dados disponíveis sobre as vacinas "são realmente encorajadores". Segundo ele, esses dados sugerem que os imunizantes funcionam para reduzir o risco de contaminação e de desfechos graves da doença. Mas advertiu: "No momento, o vírus está no controle" da situação. "Há alta potencial de casos em vários países", complementou.

Também presente na coletiva, a epidemiologista responsável pela resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, comentou que os dados da semana passada, que mostraram alta nos casos da covid-19 pelo mundo, são um alerta de que, caso a população baixe a guarda, o vírus terá novo ganho de impulso. Kerkhove defendeu a reabertura de escolas como prioridade, mas pediu que as pessoas limitem contatos em geral, a fim de conter a crise de saúde.

Já a cientista-chefe da OMS, Sumya Swaminathan, disse que a meta da Iniciativa Covax, que distribui vacinas pelo mundo, é acabar com a "fase aguda" da pandemia ainda neste ano.