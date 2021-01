OMS anuncia acordo com Pfizer e BioNTech para até 40 milhões de doses à Covax - (Foto: Frederic Sierakowski/Pool via AP)

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, informou nesta sexta-feira, 22, que a entidade fechou um acordo com a Pfizer e a BioNTech para o fornecimento de até 40 milhões de doses da vacina para a covid-19 desenvolvida pelas companhias à iniciativa Covax, cujo objetivo é distribuir os imunizantes a países de baixa renda e com pouca oferta de vacinas. "A pandemia só acaba quando todos os países erradicarem a covid-19, por isso é tão importante que fabricantes e países entrem na iniciativa Covax", disse o dirigente, durante coletiva de imprensa.

Tedros ainda comemorou a volta dos Estados Unidos à OMS e a inclusão do país na Covax.

"O comprometimento do novo governo americano com a OMS e o combate à covid-19 é muito bem-vindo", afirmou ele, após agradecer à vice-presidente do país, Kamala Harris, e o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, com quem Tedros disse que conversou nesta sexta.

Segundo o diretor-geral da OMS, após o acordo com a Pfizer e a inclusão dos EUA na Covax, a meta da entidade, de começar a entregar as primeiras doses de vacinas aos países já em fevereiro, ficou mais próxima de ser realizada.