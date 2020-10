Oito instituições sociais de Campo Grande são beneficiadas com 4 toneladas de alimentos

A ação buscou apoiar entidades que promovem a transformação de vida de pessoas em vulnerabilidade social - (Foto: Divulgação)

A Fundação Manoel de Barros em parceria com a Uniderp, finalizou a Campanha "Eu Alimento" 2020. Foram arrecadados mais de 4 toneladas de alimentos, que beneficiaram oito instituições sociais de Campo Grande: cada uma recebeu meia tonelada de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, entre outros.

Para Alice Lopes, coordenadora do Instituto Atos de Amor, receber as doações da Campanha "Eu Alimento" foi de extrema importância: "Para nós representa uma intenção positiva de ajuda ao próximo, gesto de amor, carinho e dedicação. Essa doação contribuirá com a preparação de várias refeições que oferecemos para crianças e adolescentes em sistema de abrigo, bem como para moradores de rua".

Segundo o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, a campanha é realizada desde 2017 e engloba as ações de assistência social da Fundação. A ação buscou apoiar entidades que promovem a transformação de vida de pessoas em vulnerabilidade social. "Estamos muito felizes por auxiliar todas essas instituições que vão levar refeições, alimento, para os seus usuários. A nossa união nestes últimos 45 dias na busca por doações, nos contatos com parceiros, na divulgação junto à comunidade, valeu muito a pena! Aproveito para agradecer todos que contribuíram com a nossa Campanha", finalizou.

Na Campanha deste ano foram contempladas as seguintes entidades: Associação ATO: Amparar, Transformar e Orientar de Assistência Social, Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis dos Aterros Sanitários de MS (ATMARAS/MS), Associação Familiar da Comunidade Negra São João Batista (AFCN), Fundação Manoel de Barros com o Projeto Em Busca do Saber (que atende mulheres de baixa renda), Instituto Atos de Amor, Instituto Brasileiro de Inovação Pró-Sociedade Saudável Centro Oeste (IBISS CO), Núcleo Humanitário da Nhanhá e Recanto da Criança.