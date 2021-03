Mês de março começa com média de 6 mortes por Covid a cada 24 horas

Em Campo Grande a taxa de ocupação de leitos é de 91% - (Foto: Chico Ribeiro)

O mês de março nem bem começou e já traz números preocupantes. O boletim epidemiológico da Covid-19 publicado nessa quinta-feira (04.03), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), traz uma média de seis mortes a cada 24 horas, se consideramos apenas os três primeiros dias deste mês. Entre segunda e quarta-feira, 18 pessoas perderam a vida por causa da doença.

No boletim ainda foi confirmado mais um óbito, mas que aconteceu no dia 26 de fevereiro. Por isso já são 19 mortes, em comparação com os dados de ontem. O mês já acumula 44 óbitos.

O boletim traz ainda 995 novos casos de Covid. Com esse número, Mato Grosso do Sul já soma 185.112 casos confirmados de Coronavírus. Também nos primeiros 3 dias do mês foram registradas 3.584 novos diagnósticos positivos para Covid. Número que assusta se considerarmos que estamos no início do mês.

Entre os óbitos desse último boletim está uma mulher, de 39 anos, moradora de Campo Grande, que não possuía comorbidades. Até agora, 14,3% dos óbitos são de vítimas que não possuíam outras doenças.

A ocupação global dos leitos totais está em 94% na macrorregião de Dourados. Em Campo Grande, apesar de menor, o número também gera extrema preocupação, a taxa é de 91%. Na macrorregião de Três Lagoas o número de ocupação é de 88% e na de Corumbá a taxa está em 75% de ocupação.

Do total de internados, Mato Grosso do Sul tem hoje 683 pessoas hospitalizadas. Em leitos clínicos públicos estão 232 pessoas e outros 129 pacientes estão em leitos privados, totalizando 361 leitos clínicos. Já os casos mais graves, que exigem internações em leitos de UTI, somam hoje 322 internados, sendo 247 pacientes em leitos públicos e 75 na rede privada.

Boletim SES aqui.