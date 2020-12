Números da Covid-19 voltam a crescer em todo o Estado e ocupação de leitos de UTI chega no limite

Os óbitos também subiram para 16, uma taxa de letalidade a 1,7% - (Foto: Saul Schramm)

Os números da Covid-19 voltaram a patamares dos meses de pico da doença, como mostra o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste sábado (12). Foram registrados 1.541 novos casos nas últimas 24 horas. Os óbitos também subiram para 16, uma taxa de letalidade a 1,7%.

Com total de 112.876 casos no Estado de Mato Grosso do Sul, a taxa de infecção chega a 1,4%.

A Capital, o epicentro da pandemia, apresenta 825 novos casos; Dourados +193; Maracaju + 73; Três Lagoas +51 e Corumbá +49, são as cinco cidades com maior registro de novos casos positivos.

Em Campo Grande sete (7) pacientes não resistiram à doença; Dourados e Maracaju registraram dois (2) óbitos; nos municípios de Caarapó, Nioaque, São Gabriel do Oeste e Anastácio houve registro de um (1) óbito em cada um.

Pacientes em isolamento domiciliar subiu para 13.963, e 645 pacientes estão internados. São 381 em leitos clínicos (224 leitos públicos e 157 privados), 264 em UTI (175 públicos e 89 privados).

A situação dos leitos nas macrorregiões do Estado é a seguinte: Campo Grande tem 104% de lotação; Corumbá tem 100%; Dourados 81% e Três Lagoas 65% de ocupação.