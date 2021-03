Número de vacinados no Brasil chega a 6,7 milhões; MS já vacinou 112 mil

Campanha de vacinação contra a covid-19 em Guarulhos - (Foto: Carla Carniel/ Reuters)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 1º, a 6.770.596, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. O número de imunizados representa 3,20% da população brasileira.

Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 194.487 pessoas receberam a primeira dose. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 2.012.921 pessoas (0,95% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 1.940.422 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 499.853 imunizados. Mato Grosso do Sul conta com 112.920 vacinados na primeira dose, 48.652 na segunda dose.

Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:

Primeira dose:

AC - 20.151

AL - 98.239

AM - 244.527

AP - 25.002

BA - 433.402

CE - 286.854

DF - 138.270

ES - 119.732

GO - 202.718

MA - 146.661

MG - 587.736

MS - 112.920

MT - 85.268

PA - 139.428

PB - 112.401

PE - 305.012

PI - 71.723

PR - 298.809

RJ - 499.853

RN - 91.319

RO - 46.890

RR - 27.913

RS - 464.466

SC - 180.199

SE - 45.836

SP - 1.940.422

TO - 44.845

Segunda dose:

AC - 3.899

AL - 7.934

AM - 54.983

AP - 2.929

BA - 98.674

CE - 94077

DF - 49.251

ES - 25.791

GO - 45.669

MA - 50.898

MG - 251.590

MS - 48.652

MT - 32.294

PA - 49.227

PB - 35.554

PE - 111.622

PI - 21.402

PR - 102.481

RJ - 127.735

RN - 35.218

RO - 8.611

RR - 9.121

RS - 105.701

SC - 58.567

SE - 24.909

SP - 546.112

TO - 10.020