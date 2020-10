Número de pessoas internadas por coronavírus aumenta em MS e traz preocupação

Geraldo Resende: 'Vacina obrigatória, seja ela de onde for, é o nosso desejo e o nosso sonho' - (Foto: Reprodução)

Em Mato Grosso do Sul, 354 pessoas infectadas pelo coronavírus estão internadas, com aumento expressivo em relação ao dia anterior, com um acréscimo de 32 internações. Os dados foram apresentados no boletim epidemiológico desta quinta-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde.

Do total de pessoas internadas, quatro são de outros estados, ou seja, não computam para Mato Grosso do Sul. Em leitos clínicos, 185 pessoas estão internadas, sendo 104 em unidades do SUS e 81 na rede privada. Na UTI, 173 pessoas estão internadas, sendo que 106 estão ocupando leitos do SUS e 67 da rede privada.

Em apenas um dia, seis pessoas vieram a óbito pela doença no Estado, somando 1.524 mortes desde o início da pandemia. A taxa de letalidade continua em 1,9. “Precisamos estar atentos a qualquer movimento que aconteça em nosso município, evitar aglomeração, não tirar a máscara e adotar as medidas de higiene”, alertou a secretária adjunta da SES, Christine Maymone.

Até o momento, o Estado contabilizou 78.710 casos confirmados, com 350 novos exames positivos em 24 horas. Em isolamento social, 3.903 pessoas estão se recuperando da doença e 72.929 estão curadas.

Christine anunciou, durante a live de hoje, que os dados do Prosseguir, que medem a classificação de risco dos municípios de MS, estarão disponibilizados no Painel Mais Saúde, disponível no site https://www.coronavirus.ms.gov.br/