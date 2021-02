Novo mapa do Prosseguir traz 31 municípios na bandeira vermelha

Mapa Prosseguir - (Foto: Divulgação)

O novo mapa do Prosseguir foi divulgado nesta quarta-feira, dia 24, e traz 31 municípios na bandeira vermelha, 38 na faixa laranja e dez na amarela. Apesar da melhora no grau de risco de 29 cidades, outras 22 pioraram e 28 permanecem na mesma faixa.

No período avaliado, que foi de 14/02 a 20/02/2021, nenhum município conseguiu se enquadrar na bandeira verde, com baixo risco de contágio, ou na bandeira cinza, de risco extremo.

Lembrando que o Programa Prosseguir classifica os municípios em faixas de cores, de acordo com o grau de risco que cada cidade apresenta e traz recomendações de medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social. Com estas recomendações agentes públicos tomam suas decisões e tornam suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Os mapas situacionais atualizados e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br (link prosseguir).