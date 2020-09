Novo horário do toque de recolher é definido em Campo Grande

O toque de recolher será prorrogado - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande vai ampliar o toque de recolher na Capital. O novo horário passa a funcionar das 1h até às 5h da manhã a partir do dia 1º até o dia 15 de outubro. A informação foi confirmada pelo secretário da Semadur (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), Luís Eduardo Costa.

“Essa decisão foi de comum acordo com os empresários. Muitos empresários relataram que tem funcionários que saem depois das 00h, e com esse novo horário será possível atender a categoria”, afirma Costa.

O secretário explica que a decisão foi graças a uma reivindicação dos empresários. “Foi uma reivindicação de todos eles. As pessoas pedem por normalidade, e olha que desde o inicio da pandemia tivemos vários horários, e de forma gradativa vamos tentando trazer o ‘novo normal’ a população”, salienta.

Ele explica que no início o toque de recolher foi ajustado para mais cedo devido aos acidentes de motocicletas e o fluxo de pessoas alcoolizadas nas ruas. “Tivemos um grande índice de pessoas que se envolviam em acidentes de trânsito, ocupando uma alta taxa de leitos nas unidades hospitalares. Mas com o toque de recolher começando às 20h, 22h, 23h, vimos esses índices diminuírem”, explica a reportagem.

Até o dia 30, o horário do toque de recolher começa às 23h termina às 5h. Neste período apenas as atividades consideradas essenciais podem funcionar, como farmácias, supermercados e áreas da saúde. É provável que a decisão seja divulgada ainda hoje (29) no Diogrande.