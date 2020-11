Novo decreto em Dourados libera esportes coletivos e jogos de boliche no município

O município de Dourados - (Foto: Divulgação)

O decreto publicado hoje (28) no Diário Oficial de Dourados, liberou algumas brechas para esportes coletivos e jogos de boliche no município. Em 24h, Dourados registrou mais 118 novos casos de Covid-19, com 9.830 casos confirmados.

De acordo com o texto publicado neste sábado, no caso da prática de esporte coletivo, será permitia desde que realizada quando estiver em espaço aberto, inclusive em clubes sociais e condomínios. Já para os locais onde ocorre jogo de boliche, as pistas devem ser intercaladas para evitar aglomeração.

As demais regras impostas na publicação de sexta-feira (27) foram mantidas, como o toque de recolher das 22h às 5h e suspensão, por 14 dias, da prática de esportes coletivos, eventos culturais, esportivos e de lazer, celebrações e/ou eventos com aglomeração sem o devido protocolo de biossegurança previamente entregue na Secretaria Municipal de Saúde, teatros, cinemas, arenas, feiras de negócios e exposições, clubes sociais, sinuca, similares e jogos eletrônicos, bem como áreas comuns de condomínios.

Continua proibido a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, inclusive em suas residências, sob pena de infração ao art. 268 do Código Penal.