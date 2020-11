Novo decreto em Bonito proíbe bebida alcoólica em via pública e queima de fogos em praça

No reveillon, a queima de fogos na Praça da Liberdade também foi cancelada, com o intuito de evitar aglomeraçõe - (Foto: Divulgação)

A prefeitura de Bonito, a 300 km de Campo Grande, decidiu na manhã de hoje (23) que o município não vai entrar em lockdown, porém o toque de recolher será retomado entre 00h às 5h.

No documento, foi decretado a proibição de bebidas alcoólicas e narguilés em vias públicas, assim como calçadas, praças e quaisquer logradouros públicos. A decisão foi incluída no decreto, que será publicado ainda nesta segunda-feira (23) com validade a partir de amanhã (24). Conforme a decisão, até mesmo os estabelecimentos privados, como bares, restaurantes e conveniências, não poderão comercializar bebida alcoólica em mesas e cadeiras dispostas nas calçadas, apenas nas que estiverem em espaços internos.

No reveillon, a queima de fogos na Praça da Liberdade também foi cancelada, com o intuito de evitar aglomerações. Os eventos já autorizados pela administração pública serão mantidos e os demais pedidos obedecerão ao disposto no decreto vigente.

Conforme acordado na audiência de conciliação, será realizada campanha de prevenção de combate a disseminação do coronavírus nas rádios e por meio de distribuição de máscaras e panfletos educativos. O Ministério Público será responsável por convocar as forças de segurança pública para a fiscalização das medidas anunciadas, bem como o uso obrigatório de máscaras e coibir aglomerações.

O decreto será publicado nesta segunda-feira (23) com validade a partir de terça-feira (24) até o dia 18 de dezembro. O Comitê deve se reunir novamente na semana do dia 18 para renovar o decreto com as medidas para o final do ano. Alguns componentes da próxima administração do município, serão convidados para participarem e tomarem conhecimento de como é a atuação do Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus.