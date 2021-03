Nova remessa de quase 30 mil doses da Coronavac deve chegar em MS nesta quarta-feira

Os imunizantes que vão chegar dessa vez é a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan - (Foto: Divulgação)

O Estado pode receber cerca de 27.800 doses da vacina contra o coronavírus amanhã (3). As informações são da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os imunizantes que vão chegar dessa vez é a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan.

Os imunizantes fazem parte do sexta remessa de vacinas destinadas ao estado por parte do Ministério da Saúde.

Na primeira remessa com 158 mil doses que chegaram ao Estado, a distribuição foi em tempo recorde, chegando aos 79 municípios em menos de 24 horas. Em uma logística normal duraria duas semanas, no entanto o governo estadual conseguiu levar os imunizantes em menos de um dia. Este trabalho eficiente colocou Mato Grosso do Sul no primeiro lugar do País na distribuição das vacinas.

Além da distribuição das vacinas, Mato Grosso do Sul também é destaque nacional na aplicação dos imunizantes, estando entre os primeiros colocados em todo País na vacinação, quando é feita a contagem proporcional.