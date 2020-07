Notificações da Flexpark nos últimos dois fins de semana em Campo Grande serão anuladas, diz prefeito

O prefeito em mais uma live - (Foto: Reprodução)

Após denúncias realizadas nas redes sociais por meio de um vídeo, onde um agente da FlexPark notifica um motorista por estar estacionado nas vagas rotativas de estacionamento no centro de Capital, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) anunciou nesta tarde que vai anular as notificações emitidas pela FlexPark nos dias em que as lojas do Centro estavam todas fechadas por ordens do decreto instauradas no último dia 15.

“As notificações destes dias serão anuladas. Não é possível que com as atividades paralisadas e mesmo assim existir a aplicação por parte da empresa daqueles que não estavam usando os adesivos”, afirma Trad.

Decreto teve medidas restritivas, com o fechamento quase que total das atividades comerciais em Campo Grande nos dois fins de semana, inclusive no Centro. Serviços essenciais como supermercados e outros comércios ligados ao ramo de alimentos, igrejas, clínicas veterinárias e postos de combustíveis, por exemplo, foram os únicos que atenderam.

Leitos – O prefeito também divulgou a entrega de mais 10 novos leitos de UTIs no HU (Hospital Universitário) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Trad destaca que mais 18 novos leitos serão inaugurados em outras instituições, como no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).