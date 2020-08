No combate à Covid-19, prefeitura descontamina nesta quinta ruas do bairro Guanandi

Caminhão fazendo a descontaminação - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

Nesta sexta-feira (06), às 19 horas a Prefeitura de Campo Grande continua com os trabalhos de descontaminação na prevenção e combate à Codid-19 e realiza o serviço no bairro Guanandi. Na primeira etapa os serviços serão na Rua Barra Mansa e na segunda etapa, na Avenida Manoel da Costa Lima, com a utilização de dois caminhões pipas carregados de 20 mil litros cada.

Esse processo de descontaminação acontece nos locais de maior fluxo de pessoas é para proteger saúde dos campo-grandenses. É preciso a união de todos e principalmente, que as pessoas continuem a seguir as regras e protocolos de saúde.

Até hoje, em Campo Grande foram realizadas 72 ações de desinfecção. As operações de descontaminação de bairros já chegaram em todas as sete regiões urbanas.

Também realizadas (duas operações em cada terminal pela Sisep e mais 3 em cada terminal pela Águas Guariroba) em todos os nove terminais e estações Peg Fácil do transporte público.

Em parceria com o Exército Brasileiro e Marinha, foi realizada a desinfecção das ruas onde ocorrem as feiras livres, bem como na Santa Casa, Feira Central e Mercadão Municipal.

Os serviços acontecem com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Metropolitana (GCM), que realiza a interdição das vias e a segurança dos moradores.