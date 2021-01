Nioaque recebe primeiras doses da vacina contra a Covid-19

A vacinação aconteceu na Aldeia Brejão - (Foto: Divulgação)

Assim como em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 já chegaram na manhã de hoje (19) em Nioaque, a 188 km de Campo Grande.

Serão três etapas, das quais as primeiras serão destinadas para os indígenas acima dos 18 anos e profissionais da saúde. A distribuição foi iniciada na comunidade indígena Brejão, que vão receber as doses entre hoje e amanhã (20). O prefeito reeleito do município, Valdir Júnior acompanhou a vacinação.

A entrega das doses - (Foto: Divulgação)