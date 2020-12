Neste sábado 12 municípios registraram óbitos por Covid -19 - ( Foto: Governo do Estado MS )

No Boletim Covid - 19 deste sábado (26), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 12 municípios registraram óbitos causados pelo novo coronavírus. Foram 22 vidas perdidas no total, uma taxa de letalidade de 1,7%.

Nas últimas 24 horas houve registro de 290 novos casos da doença em todo o MS. O total de positivos desde o início da Pandemia vai para 128.164 pessoas. Deste total, 11.663 conseguiu se recuperar.

Os municípios com maior incidência de novos positivos continuam sendo Campo Grande, com 86; Corumbá +30; Dourados e Maracaju +25; Anastácio +18 e os municípios de Aquidauana e Itaporã com mais 15 novos casos.

As cidades que registraram óbitos foram Campo Grande; Caarapó; Coxim ; Bataguassu, Ladário, Bonito, Itaporã. Amambai, Dourados e Rio Verde.

A ocupação de leitos é crítica na macrorregião de Campo Grande, com 110%. Em seguida vem Dourados com 76%; Três Lagoas 52% e Corumbá 58%.

Estão em isolamento domiciliar 12.688 pessoas. Em leitos hospitalares são 606 pacientes, sendo 323 em leitos clínicos (198 públicos e 125 privados), e 283 em leitos de UTI (193 públicos e 90 privados).

