Na live desta segunda, Eduardo Riedel pede que população mantenha cuidados, apesar da vacina

Eduardo Riedel pede que população mantenha cuidados, apesar da vacina - ( Foto: Subcom )

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira (25) em apenas 24 horas mais 252 novos casos foram confirmados para a Covid-19. Com isso, o Estado passa a ter 156.711 sul-mato-grossenses que foram infectados pelo vírus.

Eduardo Riedel, secretário de estado de governo e gestão estratégica, participou da live desta segunda-feira e reafirmou os esforços do governo para trazer a vacina para Mato Grosso do Sul, reforçando a importância de se respeitar as prioridades estabelecidas para a vacinação.

Os números da SES (Secretaria de Estado de Saúde), de hoje, revelam ainda que mais sete pessoas vieram a óbito em um dia, com isso, 2.819 mortes por coronavírus foram registradas do início da pandemia até agora.

Lembrando que, a exemplo do que acontece todas as segundas, os números baixos não refletem a realidade da doença, pois nos finais de semanas as equipes das secretarias municipais de saúde – que abastecem com as informações o sistema - são desmobilizadas.

Em tratamento, 10.192 pessoas estão em isolamento social, enquanto que 514 estão hospitalizadas, sendo que 263 estão em leitos clínicos e 251 em leitos de UTI.