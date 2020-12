Na Capital, mais cinco pessoas morrem pelo coronavírus nas últimas 24 horas

Em Campo Grande, 806 pessoas já morreram por covid-19 desde o início da pandemia - (Foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Mais seis pessoas morreram pelo novo coronavírus no Mato Grosso do Sul, nas últimas 24 horas. Cinco são da Capital, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado hoje pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Em Campo Grande, os óbitos são referentes a idosos com idades de 62, 76, 77, 78 e 85 anos. O sexto caso é de Amambaí, onde um morador de 84 anos faleceu.

Grande parte das mortes no MS é da Capital, cidade em que o número de óbitos já passou de 800 ou 44% do registrado em todo o Estado. Neste, os casos fatais confirmados chegam a 1.833 e a quantidade de infectados pela covid-19 já ultrapassou 100 mil pessoas.

Ainda, 11.893 indivíduos testados positivos estão em isolamento domiciliar e 90.921 já se recuperaram. O cenário hospitalar atual apresenta 576 internações, sendo 341 em leitos clínicos e 235 em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).