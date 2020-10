Municípios de MS recebem totens de álcool em gel no combate ao Covid-19

No total, foram entregues 500 totens, cujo dispositivo permite fazer a higiene das mãos acionando um pedal, impedindo assim qualquer contato manual com o equipamento - (Foto: Divulgação)

Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) distribuiu hoje (21) totens com álcool em gel para as 79 prefeituras do Estado.

No total, foram entregues 500 totens, cujo dispositivo permite fazer a higiene das mãos acionando um pedal, impedindo assim qualquer contato manual com o equipamento.

As unidades foram entregues pelo presidente da Assomasul, Pedro Caravina, a prefeitos durante solenidade simples ocorrida pela manhã na sede da entidade, em Campo Grande, obedecendo às regras de distanciamento social e uso de máscaras e álcool em gel.

O totem com álcool em gel é um item indispensável para a higienização das mãos, principalmente em locais públicos, sendo indicado para empresas, escolas, escritórios, prefeituras, entre outros locais onde há circulação de muita gente.

Na prática, a intenção da diretoria da associação municipalista é aumentar a prevenção contra a disseminação da Covid-19 (novo coronavírus) mesmo diante da queda do número de casos não apenas em Mato Grosso do Sul, mas no país.

“Nesse período de crise, nós estamos procurando auxiliar os municípios com algumas ações no combate ao coronavírus. Nós fizemos a entrega das máscaras faceshields Shields em parceria com a ONG Corona Vidas, de Dourados, fizemos também a entrega dos termômetros para atender os hospitais e as unidades de saúde dos municípios e hoje a entrega de mais de 500 Totens de álcool gel porque é um equipamento que está sendo muito utilizado e vai continuar sendo utilizado mesmo com a redução dos casos de Covid dado a sua importância”, pontuou Caravina.

Segundo ele, a diretoria da Assomasul tem sido grande parceira nesse momento de crise, atendendo a demanda dos municípios, tanto na parte de infraestrutura como também na questão institucional, no trabalho junto ao governo federal para impedir o avanço da doença.

Para o prefeito da cidade de Figueirão, Rogério Rosalin, a distribuição dos equipamentos em todos os municípios do Estado representa mais uma grande ação da Assomasul diante desse momento de crise na área de saúde pública.

“É mais uma ação desta gestão brilhante do Caravina. A gente se orgulha de ter participado das duas gestões dele, porque ele realmente inovou, modernizou e está ajudando os municípios Isso demonstra que a Assomasul é uma entidade extremamente moderna porque, além de ajudar os municípios, está ajudando a nossa população. Com certeza, esse Totem vai fazer a diferença lá nas entradas das repartições públicas de todo nosso município”, colocou Rosalin, atual tesoureiro da entidade.

A prefeita de Juti, Elizangêla Martins Biazotti dos Santos, popularmente conhecida por Laka, disse que o equipamento vem para somar, junto com os cuidados com a saúde, na proteção contra a Covid-19 em seu município.

“É um equipamento que a gente tem visto que tem feito à diferença para os cuidados em todos os setores do município. A gente agora, com essa parceria da Assomasul, consegue atender mais três setores de nosso município e trazer mais segurança, mais cuidado e proteção para a nossa população”, acrescentou Laka.

Os prefeitos Aluízio São José (Coxim), Mário Kruger (Rio Verde de Mato Grosso ) e Marcelo Ascoli (Sidrolândia) também participaram da solenidade e destacaram a importância da distribuição dos equipamentos de prevenção a pandemia que tem preocupado as autoridades públicas e a população.

Máscaras e termômetros

Desde o começo da pandemia, a Assomasul tem trabalhado insistentemente no sentido de contribuir com ações visando conter a disseminação da doença nos municípios por meio de orientações aos gestores públicos e campanhas preventivas.

No começo de junho, foram distribuídas 20 mil máscaras (faceshields Shields) dentro do projeto de parceria institucional com o programa Corona Vidas Hub Dourados/MS; a BPW Dourados-MS Brasil; Leilo Dom, Leilão Beneficente; Unigran; e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

Nessa ação, a Assomasul adquiriu os insumos para a confecção das 20 mil máscaras.

No dia 19 de agosto, Caravina entregou 500 termômetros com sensor infravermelho para medir temperatura e serem usados em barreiras sanitárias e onde o prefeito da cidade achar importante.