Municípios de MS já estão cadastrados nos sistemas de vacinação do Ministério da Saúde

Coronavac - (Foto: Divulgação)

Diante da iminente aprovação de uma vacina contra a Covid-19, que se encontra em avaliação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira (15), via webnário, a capacitação de técnicos das 79 secretarias municipais de Saúde e dos Núcleos Regionais de Saúde de Mato Grosso do Sul. Objetivo foi apresentar aos profissionais em saúde, o novo Sistema de Cadastro de Permissão de Acesso (SCPA) e de operacionalização do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), do Ministério da Saúde.

A SES informa que todos os municípios de Mato Grosso do Sul já estão cadastrados nestes sistemas do Ministério da Saúde e que realiza, neste momento, a capacitação e treinamento de todos os coordenadores municipais de imunização do Estado. O SIPNI do Ministério da Saúde vai informar aos municípios quem serão as pessoas do grupo prioritário, que poderão ser imunizadas nesta primeira fase da vacina contra a Covid-19.

Para a gerente Técnica de Imunização, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, é importante todos os municípios já estarem alinhados e preparados. “É um sistema novo que permite inserir informações em um cadastro. Esses profissionais estão sendo capacitados para ajudar no cadastro da população do grupo prioritário ainda a ser definido pelo Ministério da Saúde”.

A Secretaria de Estado de Saúde ressalta que o Ministério da Saúde ainda não comunicou a data exata que a vacina será entregue em Mato Grosso do Sul. Os lotes chegarão de avião até o Aeroporto Internacional de Campo Grande. Do aeroporto, a transportadora fará o transbordo até a Rede Frio de Mato Grosso do Sul. De lá, as equipes da SES e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciarão a preparação para o envio aos 79 municípios do Estado, seguindo o Plano Estadual de Distribuição.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 597 salas de vacina distribuídas nos 79 municípios, onde são acondicionados os imunobiológicos – vacinas, soros e imunoglobulinas - a uma temperatura de 2° a 8 °C. Além das salas de vacinação, também estão instalados nove Núcleos Regionais de Saúde – NRS, que recebem, armazenam e distribuem os imunobiológicos para os respectivos municípios, sendo que estes possuem câmaras refrigeradas adequadas para esse acondicionamento.