Com vacinas disponíveis, municípios do interior iniciam imunização em idosos

Municípios do interior do estado iniciam imunização - (Fotos: Saul Schramm)

Os municípios de Mato Grosso do Sul já começaram a vacinação contra covid-19. Entre eles Jaraguari, município com 7.265 pessoas, que iniciou a imunização a partir das 9h30, no Asilo Casa do Vovô Pedro. Com 118 doses de vacinas disponíveis para cidade, os primeiros escolhidos foram os idosos do local.

Ao todo segundo a prefeitura, 59 pessoas serão imunizadas neste primeiro lote, que chegou durante a madrugada. No asilo do município 12 moradores serão imunizados, além de profissionais de saúde da cidade que atuam na linha de frente contra a covid-19.

Prefeito Edson acompanhou a vacinação de Jordão Soares, de 82 anos

Um dos contemplados foi Jordão Soares, de 82 anos. Natural de Jaraguari, ele contou que já teve sete AVCs (Acidente Vascular Cerebral) nos últimos anos, mas que não desanima e ficou muito contente em ser um dos primeiros a ser vacinado no município. “Acredito que vai dar muita vantagem e uma forma de combater este vírus”. Ainda revelou que vai fazer aniversário no dia 11 de fevereiro, por isso recebe esta vacina como um presente.

Já José Pereira da Silva, de 68 anos, conhecido como “Pelé”, que também foi vacinado, destacou que acompanha a pandemia desde o começo e que já passou no passado por outras situações parecidas. Ele ficou feliz por estar entre os primeiros imunizados da cidade. Há um ano morador do asilo, disse estar muito contente com a chegada da vacina.

"Pelé" recebeu uma das primeiras doses, em Jaraguari (Foto: Saul Schramm)

O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira, afirmou que a chegada da vacina traz “alegria, tranquilidade e alívio” ao município, que estava na expectativa para receber as doses. “Muito bom começar pelos velhinhos aqui no asilo, temos agora apenas que agradecer”.

Ele acompanhou a vacinação e disse que se trata de um “momento emocionante” que traz alegria para população de Jaraguari. O prefeito também fez questão de agradecer ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, pela celeridade no envio das vacinas ao município.

Terenos inicia no Asilo São Vicente de Paula

A Prefeitura de Terenos prepara a primeira vacinação contra covid-19 para às 13h30, em solenidade que vai ocorrer no prédio da CMNA, que é um departamento do setor de educação da cidade. Será vacinada uma profissional de saúde mais antiga que trabalha na UBS (Unidade Básica de Saúde) e está na zona de frente da pandemia do coronavírus.

Depois eles vão para o Asilo São Vicente de Paula, onde a escolhida será uma idosa de 98 anos. Logo depois todos os idosos do local serão imunizados. A coordenadora da Atenção Primária de Saúde, Denise Leite Lima, explicou que o município recebeu nesta primeira remessa 461 doses, que chegaram por volta das 1h30 da manhã. O município planeja fazer um “drive thru” no prédio da CNMA.

“Neste local poderemos vacinar os profissionais de saúde e aqueles que estão nesta primeira fase dos grupos prioritários. Vamos dar prioridade para aqueles que estão no setor de mais risco e contato com os pacientes em tratamento contra covid-19”, explicou.

Terenos também prevê primeiras ações no asilo municipal com imunização de 31 idosos

Ela destacou que a intenção é usar as cinco ESF (Estratégia de Saúde da Família) do município, que são duas urbanas e três na zona rural. A previsão é de quando chegar a fase dos idosos (acima de 60 anos) se estender o horário de atendimento, para não gerar aglomeração, tendo a vacinação em dois turnos: Das 7h até às 17h e também das 17h até às 23h.

O prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke, ressaltou que a chegada da vacina “traz esperança aos moradores” na luta contra a covid-19 e que agora é administrar bem as primeiras doses que chegaram ao município. “Está todo mundo animado, ficamos até preocupados com a segurança, por isso não divulgamos trajeto ou momento da chegada das doses”.

Ele revelou que a primeira-dama, Cassilda Budke, que é enfermeira do Hospital Universitário é quem vai aplicar a primeira vacina na cidade, em solenidade marcada para o Asilo São Vicente de Paula, a partir das 13h30. “É com muita satisfação que recebemos estas primeiras doses e já ficaremos na expectativa da segunda remessa para cidade”.

Vacina para os municípios de MS

Na chegada da vacina em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja destacou que o importante que elas possam “salvas vidas”, sem que haja politização da imunização em todo Brasil. Ainda lembrou que são mais de 2,6 mil famílias que perderam entes queridos e que a intenção é mudar este quadro.

O governador reforçou que a pandemia não acabou e que as medidas de biossegurança precisam ser mantidas e que a vacina chega para dar “esperança” para população, mas que os cuidados devem continuar. “Quanto maior o número de cobertura vacinal, menor será a pressão por internação em leitos de UTI”.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, ressaltou que as 158 mil doses serão suficientes para imunizar 79 mil pessoas. “É um momento muito importante. Hoje é a vitória daqueles que acreditam na ciência e no SUS (Sistema Único de Saúde).