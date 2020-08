Mulher presa testa positivo para Covid-19 e 6ª Delegacia de Polícia suspende atendimento por 24h

A 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande localizada no Jardim Tijuc - (Foto: Reprodução)

Após a confirmação de uma mulher presa na unidade da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande localizada no Jardim Tijuca ter testado positivo para o coronavírus, a Polícia Civil informa a suspensão do atendimento pelo prazo de 24h – das 7h30h desta segunda-feira (3), às 7h30 de terça-feira (4) –, em razão de uma desinfecção que será realizada no prédio.

O delegado titular da unidade, Jeferson Rosa Dias, recomenda que as pessoas procurem a delegacia apenas em casos urgentes e utilizem o site da Polícia Civil para o registro de casos de menor complexidade, como o extravio de documentos e furto simples.