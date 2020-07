Mulher pode ter sido o segundo óbito por coronavírus em Rio Verde de MT

Rio Verde de Mato Grosso, fica a 205 km de Campo Grande - (Foto: Reprodução)

Uma mulher, do município de Rio Verde de Mato Grosso, a 205 km de Campo Grande, pode ter sido a segunda morte por coronavírus na cidade. O falecimento ocorreu ontem (21).

Segundo informações apuradas, a vítima apresentava fortes sintomas da doença e foi internada na última quarta-feira (16) no hospital da cidade. Com a piora do quadro clínico, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande na segunda-feira (20). A família muito abalada não quis se pronunciar.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (22), Rio Verde tem 33 casos confirmados da doença e um óbito.

Para falar sobre o assunto, Comitê de Vigilância Epidemiológica da cidade vai conceder uma entrevista amanhã (23) às 9h15 na rádio Serra FM do Grupo Feitosa de Comunicação.