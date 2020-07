Mulher com coronavírus se recusa a ficar internada devido a piora de quadro clínico e vai embora de hospital

O Hospital Júlio Cesar Paulino Maia - (Foto: Divulgação)

Moradora do município de Brasilândia, a 360 km de Campo Grande, uma mulher caso confirmado de Covid-19 se recusou a ficar internada após o seu quadro de saúde piorar.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo Hospital Júlio Cesar Paulino Maia, a paciente deu entrada no hospital há duas semanas. Ela passou por consulta médica e exame de raio-x, sendo recomendado que ela ficasse internada devido ao agravamento do quadro. No entanto, ela se recusou e foi embora. A unidade de saúde esclareceu que "para se resguardar de qualquer consequência em relação à atitude desta paciente, o hospital registrou boletim de ocorrência como preservação de direito".

Atualmente ela está sob monitoramento da Secretária Municipal de Saúde e permanece isolada.