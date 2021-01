MS ultrapassa a marca de 2,7 mil mortes e 152 mil casos confirmados de coronavírus

Mato Grosso do Sul tem 152 mil casos confirmados de coronavírus - (Foto: Agência Brasil)

Com 19 óbitos registrados nas últimas 24 horas por coronavírus, Mato Grosso do Sul chega às 2.701 mortes pela doença ocorridos desde o início da pandemia. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta terça-feira (19).

Em apenas um dia, 1.082 exames deram positivos para o coronavírus e, com isso, já são 152.026 casos confirmados da doença até o momento.

De acordo com o boletim de hoje, do total confirmado, 136.372 pessoas estão recuperadas, enquanto que 12.372 ainda estão em tratamento em isolamento domiciliar, já as situações que exigem internação hospitalar somam 577 casos.

Do total de pessoas hospitalizadas, 316 pessoas estão em leitos clínicos, sendo 204 estão internadas pelo SUS e 112 na rede privada. Na UTI, 261 pessoas estão hospitalizadas, sendo 192 na rede pública e 69 na rede privada.

O comprometimento dos leitos no Estado continua alto, na macrorregião de Campo Grande, a ocupação de leitos UTI SUS é de 84%, em Dourados, de 80%, em Corumbá, de 79% e em Três Lagoas, de 61%.

Boletim SES aqui :