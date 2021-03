Com 39 novos óbitos, MS registra maior média de mortes por Covid-19 em 24h

Casos de Covid-19 em MS - (Foto: Lindsey Wasson/Reuters)

Somente nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 39 novos óbitos de pessoas vítimas do coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, dia 16.

Se somados desde o início da pandemia, já contabilizamos 3.667 mortes. O secretário de saúde Geraldo Resende lamentou todas as perdas.

Dos 39 óbitos registrados, 19 são da Capital, Dourados e Naviraí registraram quatro óbitos cada. Já os municípios de Miranda, Costa Rica, Nova Andradina, Paranaíba, Aquidauana, Bela Vista, Caracol, Anastácio, Três Lagoas, Brasilândia, Angélica e Pedro Gomes registraram um óbito cada.

O boletim ainda revelou que já somamos 196.094 pessoas infectadas. Os casos novos são 1.212, outros 1.399 ainda estão em análise no Lacen, e 6.750 aguardam encerramento nos municípios.

Em tratamento, porém isolados em casa já são 10.750 pessoas. Já os que precisaram de internação são 893. 489 ocupam leitos clínicos e outros 404, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.