MS tem plano de fiscalização do combate à Covid 2021

Prorrogação do toque de recolher em todo o Mato Grosso do Sul, fiscalização na aplicação das vacinas nos municípios e planos de retorno às aulas na Rede Estadual de Ensino são algumas das estratégias que constam no planejamento do Governo do Estado para o combate à pandemia de Covid-19 em 2021.

Esse planejamento foi discutido e alinhado, em reunião na tarde desta quinta-feira, dia 21, entre o governador Reinaldo Azambuja, Secretários Estaduais da Saúde, Educação e Segurança, a procuradoria-Geral de Justiça, e coordenadores dos grupos/núcleo da saúde e educação do Ministério Público Estadual.

E nesse encontro foram apresentadas as três alternativas para a volta às aulas da Rede Estadual de Ensino, a primeira presencial, a segunda alternativa seria a híbrida e a última a manutenção do ensino remoto.

As escolas já estão todas equipadas com kits e equipamentos de proteção para alunos, professores e técnicos administrativos, porém o plano de retorno às aulas ideal para o ano letivo de 2021 será definido em conjunto entre os setores de Educação e Saúde.