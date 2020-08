MS tem mais de 570 casos confirmados de coronavírus no presídios

Casos estão sendo confirmados no sistema carcerário de MS - (Foto: Edemir Rodrigues)

Até a última sexta-feira (14), MS tinha em seu sistema carcerário 574 casos confirmados, sendo 465 internos, 99 servidores e dez monitorados. Dos 465 presidiários, 257 estão em recuperados e 208 estão em tratamento. Já dos 99 agentes, 49 estão recuperados e 50 em tratamento. Até o momento não há nenhum óbito.

Os familiares dos internos com casos confirmados estão sendo informados pelas direções dos presídios. Todos os custodiados que testam positivo são isolados do restante da massa carcerária e os servidores afastados do serviço, com os devidos cuidados de saúde necessários, até que sejam curados.