MS tem mais 429 novos casos confirmados de coronavírus

Teste da covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde trouxe nesta segunda-feira, dia 22, a triste informação de que foram registrados mais 429 exames positivos, somando 175.973 casos confirmados da doença. Deste total, 165.802 já se recuperaram, 6.435 estão em isolamento domiciliar, em tratamento da doença, e 512 hospitalizados.

Dos internados, 256 estão em leitos clínicos, e os casos mais graves, internados em UTI, totalizam 256 casos.

Nas últimas 24 horas também foram registrados mais 20 mortes de sul-mato-grossenses que não resistiram as consequências da Covid-19. Com isso, do início da pandemia pra cá, totalizamos 3.224 óbitos.

A macrorregião de Dourados segue com o maior índice de ocupação de leitos, com 91%. Na macrorregião de Campo Grande 80% dos leitos UTI/SUS já estão ocupados; 71% em Corumbá e 56% em Três Lagoas.