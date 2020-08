MS tem duas cidades em grau extremo da Covid-19

A cidade de Sidrolândia - (Foto: Rafael Brites)

O mapa situacional divulgado pelo Programa de Segurança e Saúde na Economia (Prosseguir) aponta que entre os 79 municípios do Estado, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, estão em situação de grau extremo diante a pandemia do Covid-19, ou seja, são considerados bandeira preta. Os dados monitorados é de 14 á 28 de agosto. O estudo alerta ainda que independente da bandeira presente no município as atividades que envolvem aglomeração de público continuam não recomendadas em todo o Estado.

Campo Grande se apresenta no grau de risco vermelho, onde são permitidas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco como serviços de ambulantes e profissionais liberais. Além da Capital, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Iguatemi, Juti, Maracaju, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Sete Quedas, Sonora e Terenos fazem parte da lista vermelha.

O grau de risco médio é onde a maioria dos municípios se concentra, atualmente 46 cidades do Estado se apresentam em bandeira laranja, onde são permitidas atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, como comércio e bares. São elas: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Ladário, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

MS apresenta também 10 municípios na bandeira amaerela, que é considerável faixa de risco tolerável, onde são permitidas atividades essenciais e não essenciais de baixo, médio e alto risco, como academias, cabeleireiro, barbearia, salões de beleza e afins, fazem parte do grupo os municípios de Antônio João, Douradina, Figueirão, Glória de Dourados, Ivinhema, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria. Com relação ao mapa anterior, 41 municípios mantiveram seu grau de risco, 31 melhoraram seu grau de risco e sete pioraram.