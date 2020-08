MS tem aumento acentuado de casos de Covid-19 no sistema prisional nos últimos 30 dias

No caso do sistema socioeducativo, somente nesta semana foram registrados 306 novos casos de coronavírus entre servidores e 50 entre reeducandos - (Foto: TJAM)

Os índices de contaminação por Covid-19 no sistema carcerário no Mato Grosso do Sul continuam crescendo. Segundo o boletim divulgado ontem (4) pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), são 338 casos confirmados, sendo 70 servidores, 259 internos e nove monitorados. Até o momento não houve óbitos.

Mas a situação não está em ascendência só em Mato Grosso do Sul, pois conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o sistema prisional brasileiro registrou um aumento de 82,3% nos últimos 30 dias, chegando a 19.683 casos. No sistema socioeducativo, que chegou a 2.776 casos nesta semana – crescimento de 54,8% ao longo do período.

O levantamento aponta 2.036 novos casos de coronavírus entre pessoas privadas de liberdade e 524 entre servidores na última semana, com aumento acentuado de registros especialmente entre presos nos estados de Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina – além de São Paulo, que alterou o modo de contagem dos casos ao incluir resultados de testes rápidos, ampliando o registro de ocorrências.

Dos 70 casos confirmados em servidores, 33 estão recuperados e 37 estão em tratamento. Dos internos, 241 estão em tratamento e 18 já estão recuperados. Dos monitorados, seis estão em tratamento e três estão recuperados.

No caso do sistema socioeducativo, somente nesta semana foram registrados 306 novos casos de coronavírus entre servidores e 50 entre reeducandos. O monitoramento identifica um crescimento substancial de registros entre trabalhadores das unidades no estado de São Paulo, que passou a adotar a busca ativa por assintomáticos.