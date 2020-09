MS se mantém em 1º lugar no ranking de transparência nacional sobre coronavírus

Em operação desde março, o Portal do Coronavírus, na aba ‘Informações COVID-19’ - (Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Há cinco semanas consecutivas, Mato Grosso do Sul ocupa o primeiro lugar do Índice da Transparência da Covid-19, do Instituto Open Knowledge Brasil (OKBR), que avalia a qualidade dos dados e informações publicados em portais oficiais relativos ao Coronavírus.

Com investimentos que ultrapassam R$ 1 milhão, em tecnologia e inovação, o Governo do Estado buscou oportunizar à população acesso a resultados de testes por SMS, e-mails ou site, até doações de equipamentos e materiais destinados ao combate à Covid-19.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, quanto mais informações são fornecidas, mais instrumentos a população tem para que possa se prevenir e seguir aquilo que é recomendável junto às autoridades de saúde.

Em operação desde março, o Portal do Coronavírus, na aba ‘Informações COVID-19’, reúne todos os produtos criados pela SES que se tornaram ferramentas importantes na vida de milhares de sul-mato-grossenses. É possível ter acesso ao Boletim Epidemiológico diário divulgado, inclusive, pela live na página oficial do Governo do Estado. Um QR Code permite que as pessoas sejam direcionadas ao Portal para conferir os microdados sobre a evolução da doença no Estado.

Outra ferramenta de inteligência criada pela equipe da SES foi quanto a gestão de leitos, algo que não existia antes da pandemia no Estado. Associado ao painel foi desenvolvido outro sistema em que é possível saber como está o nível de estoque dos hospitais quanto aos Equipamento de Proteção Individual (EPIs).