Não são só números: MS registra 20 mortes por coronavírus em 24h

Até o momento, são 349 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 178 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI - (Fotos: Chico Ribeiro)

Os números não param de subir. MS registrou o maior índice de pessoas mortas por coronavírus em 24h: 20 óbitos. Quem anunciou os números foi o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende no início da tarde de hoje (21). Com isso, o Estado soma 248 vítimas fatais da doença.

“É uma responsabilidade de todos nós, do poder público, mas também da população que precisa fazer sua parte”, afirmou Resende que ainda reforçou que a taxa de letalidade no Estado é de 1,4%. Campo Grande ocupa a primeira posição no ranking estadual, com 73 óbitos por Covid-19. Os três municípios com maior números de casos é a Capital com com 6.420 casos confirmados da doença, seguido de Dourados (3.834) e Corumbá (769).

São 17.386 casos confirmados da doença. Até o momento, são 349 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 178 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.

Leitos - Nesta manhã a Santa Casa de Campo Grande possibilitou a ativação de mais 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19 na unidade hospitalar.

A ativação de novos leitos em Campo Grande se soma às cinco UTI’s inauguradas segunda-feira, no Hospital do Pênfigo, e aos 37 leitos disponibilizados na semana passada, sendo 20 no Hospital Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e sete no Hospital El Kadri, além de 18 leitos de retaguarda no Hospital do Câncer Alfredo Abrão.