Média de mortes por Covid-19 registra queda em MS, mas população precisa ficar atenta

A Secretaria de Estado de Saúde apresentou, nesta segunda-feira (19), os novos dados da pandemia em Mato Grosso do Sul, destacando uma queda na média móvel de óbitos, como na retração da taxa de contágio. Foram quatro novas mortes, passando para 1.495 mortes pela doença.

Em 24 horas, foram registrados 367 casos novos, totalizando 77.490 casos confirmados. ”A taxa de contágio também caiu para 0,94, mostra a queda do avanço da doença. A redução desse indicador vai depender muito da participação da população”, afirma o titular da pasta, Geraldo Resende.

Com quatro mortes registradas, o Estado apresenta 1.497 óbitos por coronavírus do Estado. “A média móvel de óbitos cai e chega a 8,1 óbitos ao dia, já tivemos média móvel de 14 óbitos, principalmente em agosto e setembro”.

Seguem internadas 334 pessoas, sendo de quatro pacientes de outros estados. Do total, 166 pessoas estão internadas em leitos clínicos e 172 em leitos de UTI. Em Mato Grosso do Sul, 3.610 estão em isolamento domiciliar e 72.049 estão recuperadas.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 228, Três Lagoas com 27, Dourados com 16 e Porto Murtinho com 11 novos casos.

A média móvel de 8,1 óbitos por dia e taxa de letalidade de 1,9%. Corumbá registrou dois óbitos. Já Campo Grande e Naviraí registraram um óbito cada.