MS registra novo avanço da doença, com 689 exames positivos em apenas um dia

Dois óbitos foram registrados em 24 horas - (Foto: Saul Schramm)

A pandemia está em elevação, novamente, em Mato Grosso do Sul. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que, em apenas um dia, 689 novos exames deram positivos para a doença. É o que mostra o boletim epidemiológico desta quarta-feira (18) divulgado nas redes sociais oficiais do Governo do Estado.

Com isso, o Estado acumula 89.654 casos confirmados da doença. Dois óbitos foram registrados em 24 horas, com total de 1.699 mortes pela pandemia. “O número de casos novos está crescendo rapidamente. A preocupação é voltar aos patamares de julho a agosto”, ressalta o secretário Geraldo Resende.

Em tratamento, 257 pessoas estão internadas, sendo 146 em leitos clínicos, sendo que 88 estão na rede pública e 58 na rede privada. Em estado mais grave, 111 pessoas estão em leitos de UTI, com 66 pelo SUS e 45 na rede privada. Além disso, 5.575 estão em isolamento social.

Do total de pessoas que adquiriram a doença, desde o início da pandemia, 82.123 estão recuperadas.

Boletim SES