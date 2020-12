MS registra 951 novos casos em 24h e confirmados chegam a mais de 100 mil casos

Dos 101.102 casos confirmados, 87.633 estão sem sintomas e já estão recuperados, 11.676 estão ativos, e destes 488 estão internados - (Foto: Chico Ribeiro)

O boletim divulgado nesta quarta-feira (2) trouxe a confirmação de 951 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 101.102. Uma média móvel de 921,4 casos ao dia.

Dos 101.102 casos confirmados, 87.633 estão sem sintomas e já estão recuperados, 11.676 estão ativos, e destes 488 estão internados.

Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 423, Dourados com 67, Maracaju e Naviraí registraram 38 novos casos cada.

Com treze novos óbitos confirmados, totalizamos 1.793 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia, com uma média móvel de 7,3 mortes por dia.

Os óbitos são quatro de Campo Grande. Naviraí e Vicentina registraram dois cada. E Camapuã, Corumbá, Fátima do Sul, Japorã e Ladário registraram um óbito cada. Novembro foi registrado o maior número de ligações no Disk-Covid – o equivalente a 67% de aumento. A média registrada foi de 2.052 ligações ao dia no mês de novembro.

Segundo dados levantados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), novembro registrou um total de 61.570 mil ligações contra 36.883 mil referente ao mês de outubro. De março até agora, o serviço já registrou 201.906 mil chamadas pelo 0800 647 0911.