MS registra 410 novos casos de coronavírus e 13 óbitos em 24 horas

A boa notícia é que Mato Grosso do Sul tem 73.386 pessoas recuperadas da doença - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O coronavírus continua avançando em Mato Grosso do Sul. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentado nesta sexta-feira (23), nas redes sociais do Governo do Estado, revelando que 410 exames deram positivo e 13 óbitos foram registrados em 24 horas.

Com isso, o Estado registra 79.120 casos confirmados e 1.538 mortes pela doença. No ranking estadual por município, Campo Grande ocupa a primeira posição, com 34.628 casos confirmados, em segundo lugar, Dourados com 8.134 pessoas que estão ou tiveram a doença e, em seguida, com 4.656 casos, está Corumbá.

O Estado também possui um número expressivo de pessoas que se recuperam da doença, totalizando 4.196 pacientes, com 3.854 pessoas em isolamento domiciliar e 342 internadas, sendo três de outros estados.

Das que estão em tratamento nas unidades hospitalares, 185 estão em leitos clínicos (100 pelo SUS e 85 em rede privada) e 160 em leitos de UTI (109 pelo SUS e 51 na rede privada). "Estamos vendo um avanço na ocupação dos leitos privados", observou a secretária-adjunta, Christine Maymone.

A boa notícia é que Mato Grosso do Sul tem 73.386 pessoas recuperadas da doença.