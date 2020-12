MS registra 30 mortes por coronavírus na véspera do Natal

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou a morte de 30 pessoas por causa da Covid-19 - (Foto: Secom MS)

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou a morte de 30 pessoas por causa da Covid-19. Ao todo, 1.402 novos casos da doença foram confirmados de ontem para hoje. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (24), véspera de Natal.

Do total de novos casos confirmados, 671 estão em Campo Grande, 98 em Dourados, 75 em Maracaju, 62 em Ponta Porã, 57 em Corumbá e 55 em Três Lagoas - as maiores cidades do Estado. Entretanto, municípios pequenos continuam confirmados infecções pelo novo coronavírus. Entre eles Itaporã (+9), Pedro Gomes (+5) e Jateí (+2).

Desde o início da pandemia, 126.583 casos foram confirmados em Mato Grosso do Sul. Desse total, 109.215 pessoas estão recuperadas, 14.520 estão em isolamento domiciliar e 2.160 acabaram falecendo.

Em todo o Estado, 688 pessoas seguem internadas em leitos clínicos e de UTI para tratar complicações da Covid-19. Tanto a rede pública de saúde quanto a particular estão sobrecarregadas por causa da doença.

